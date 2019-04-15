На парламентских выборах Финляндии правящая партия заняла четвертое место

На парламентских выборах в Финляндии одержала победу партия социал-демократов.



Завершились выборы в Финляндии / Новости от 14.04.2019 20:18

Впервые в истории страны, сообщает Министерство юстиции Финляндии, ни одна из участвующих в голосовании партий не набрала и 20 % голосов.

Одержавшая победу оппозиционная партия социал-демократов набрала, например, лишь 17,7 % голосов.

Второе место на парламентских выборах в Финляндии с результатом в 17,5 % голосов заняла националистическая партия "Истинные финны".

Почетное третье место досталось Коалиционной партии. За них, согласно предоставленной информации, проголосовали 17 %.

Примечательно, что правящая в скандинавском государства партия — "Финляндский центр" — заняла на прошедших парламентских выборах лишь четвертое место.

Остальные партии, делится статистикой Министерство юстиции Финляндии, получили и вовсе менее 10 % голосов.

Напомним, что социал-демократия представляет собой идейно-политическое течение, в основу которого легли идеи хорошо знакомого всем жителям бывшего СССР социализма. Так, под основными принципами социал-демократии принято понимать социальную справедливость, солидарность и свободу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Финляндии совместно с финским отделением Всемирного фонда дикой природы разработало рекомендации по спасению окружающей среды. Так, например, при подготовке к брифингам и прочим мероприятиям финское внешнеполитическое ведомство отныне будет наливать прохладительные напитки лишь в графины.

Фото: pxhere.com.

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