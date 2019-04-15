На Украине появились билборды с объявлением "конца" Порошенко

На улицах украинского города Черкассы появился билборд в стиле политической рекламы предвыборного штаба действующего президент Украины Петра Порошенко.
На билбордах рядом с фото главы государства значится одно единственное слово — "Конец".
Об этом сообщают пользователи сети интернет. Они же и выложили в общий доступ фотографии билбордов.
Примечательно, что глава Черкасс Анатолий Бондаренко выступил недавно против других билбордов предвыборного штаба Петра Порошенко. На тех плакатах, напомним, глава Украины был изображен лицом к лицу с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мэр Черкасс заявил, что если подобные билборды появятся на вверенной ему территории, то он отдаст приказ демонтировать их.
В комментариях пользователи сети интернет размышляют, кто стоит за установкой билбордов с фото украинского президента и надписью "Конец". Многие считают, что это дело рук соратников Владимира Зеленского — главного политического противника Петра Порошенко на сегодняшний день.
Отметим, что билбордами в Черкассах заинтересовались и национальная полиция Украины. Стражи правопорядка отметили, что плакаты будут демонтированы. Они, убеждены полицейские, были установлены с нарушением действующего украинского законодательства.
Напомним, что к сегодняшней Украине приковано повышенное внимание мировой общественности и средств массовой информации. Все из-за прошедших 31 марта выборов на пост президента страны. Ни одному из кандидатов тогда не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Второй тур украинских президентских выборов состоится 21 апреля. В грядущем голосовании примут участие нынешний президент Украины Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в газовом разграблении современной Украины. Так, выяснилось, что глава государства передал крупное украинское газовое месторождение своему знакомцу.
Фото: соцсети.
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