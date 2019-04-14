Американский сенатор призвал доставить гумпомощь в Венесуэлу с помощью силы

Власти США должны серьезно изучить вопрос применения военной силы для обеспечения безопасности поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом заявил член верхней палаты Конгресса от Республиканской партии Рик Скотт.



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"У венесуэльцев нет воды, продовольствия, лекарств. Нам надо продолжать сосредотачивать внимание на санкциях, однако нам следует очень серьезно рассмотреть вопрос, прибегнем ли мы к помощи военных, чтобы доставить гуманитарную помощь для спасения голодающего народа Венесуэлы", - сказа он в интервью телеканалу CNN.

По его словам, действующий режим во главе с президентом Николасом Мадуро проводит политику геноцида, всячески препятствуя поставкам гуманитарной помощи в страну.

Государственный секретарь США Майкл Помпео также не исключает военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, Николасу Мадуро пора уйти. И Соединенные Штаты будут рассматривать "все возможности", чтобы добиться этого.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что международная федерация благотворительных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в скором времени приступит к поставкам гуманитарной помощи в Венесуэлу. Это стало возможным благодаря тому, что организация получила согласие на беспрепятственную поставку гуманитарной помощи со стороны Николаса Мадуро.

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