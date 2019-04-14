Американский сенатор призвал доставить гумпомощь в Венесуэлу с помощью силы

Власти США должны серьезно изучить вопрос применения военной силы для обеспечения безопасности поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом заявил член верхней палаты Конгресса от Республиканской партии Рик Скотт.
"У венесуэльцев нет воды, продовольствия, лекарств. Нам надо продолжать сосредотачивать внимание на санкциях, однако нам следует очень серьезно рассмотреть вопрос, прибегнем ли мы к помощи военных, чтобы доставить гуманитарную помощь для спасения голодающего народа Венесуэлы", - сказа он в интервью телеканалу CNN.
По его словам, действующий режим во главе с президентом Николасом Мадуро проводит политику геноцида, всячески препятствуя поставкам гуманитарной помощи в страну.
Государственный секретарь США Майкл Помпео также не исключает военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, Николасу Мадуро пора уйти. И Соединенные Штаты будут рассматривать "все возможности", чтобы добиться этого.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что международная федерация благотворительных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в скором времени приступит к поставкам гуманитарной помощи в Венесуэлу. Это стало возможным благодаря тому, что организация получила согласие на беспрепятственную поставку гуманитарной помощи со стороны Николаса Мадуро.
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Красный Крест начнет поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу
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