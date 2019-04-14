Порошенко пригласил Зеленского на телевизионные дебаты 15 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил кандидата на президентский пост Владимира Зеленского на вечерний эфир телеканала ICTV 15 апреля, чтобы провести дебаты, которые не состоялись на стадионе "Олимпийский" в воскресение, 14 апреля.



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"Уважаемый Владимир Александрович, завтра меня пригласили на ICTV: "Свобода слова". Завтра я буду там, приглашаю вас, не бойтесь - дебаты это не страшно", - сказал украинский лидер, обращаясь к Зеленскому.

Он добавил, что если у его оппонента не выйдет встретиться с ним и завтра, то тогда дебаты можно перенести на любой другой день.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не прибыл на дебаты с Петром Порошенко к 14:14 на стадион "Олимпийский" в Киеве. Впрочем, никто и не ожидал прибытия Зеленского, поскольку его штаб неоднократно заявлял о том, что дебаты должны пройти не 14-го, а 19 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский предложил украинскому лидеру Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился принять в них участие, однако предложил провести дату на 14 апреля, поскольку 19-го - дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения". В свою очередь Зеленский продолжает настаивать на своей дате.

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