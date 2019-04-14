Солсбери вошел в список наиболее привлекательных мест для жизни в Великобритании

Город Солсбери, получивший известность в прошлом году в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вошел в список наиболее привлекательных мест для жизни в Великобритании по версии газеты The Sunday Times.



Ресторан в Солсбери, закрытый после отравления...

По мнению журналистов, жители городка продемонстрировали "настоящий дух коллективизма" на фоне химической атаки и разразившегося международного скандала. В настоящее время один из районов города все еще очищают от химического заражения, однако это не мешает туристам "посетить одну из лучших школа на юго-западе страны и замечательный рынок", подчеркивается в материале. Также в Солсбери находится и знаменитый средневековый собор Девы Марии.

Лидерами в списке лучших мест для жизни в Великобритании стали шотландский город Данди, Крикхауэлл в Уэльсе и город Холивуд в Северной Ирландии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отравленный нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери летом минувшего года местный житель Чарльз Роули встретился с послом России в Великобритании Владимиром Яковенко и попросил дипломата о встрече с Владимиром Путиным.

По словам пострадавшего, по итогам встречи с главой российского дипломатического представительства он не получил "никаких ответов" и не изменил своего взгляда относительно того, кто виновен в произошедшем

Читайте также: Президент России не ответит на письмо британца, мать которого умерла в результате инцидента в Эймсбери

Сын погибшей от "Новичка" жительницы Эймсбери написал письмо Путину