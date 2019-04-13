Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за недопуск российского парусника

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение польских властей отказать в допуске в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов".



Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией / Новости от 26.11.2018 23:33

Так, уверен глава украинского внешнеполитического ведомства, Варшава поступила правильно. Об этом Павел Климкин написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Глава МИД Украины также выразил благодарность действующему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за принятие решения об отказе в допуске российского морского судна.

Польский политик, написал Павел Климкин, как и его эстонские коллеги, "встал на защиту международного права".

Российский четырехмачтовый барк "Седов" вышел из Калининграда в начале апреля текущего года. На борту парусника находятся больше сотни курсантов профильных учебных заведений Российской Федерации. Среди них, отметим, есть и уроженцы Керчи, города в Крымском полуострове.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что российский парусник "Седов" не пустили сначала в Эстонию, а затем и в Польшу. В Таллине и Варшаве отметили, что допуск судна противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крымского полуострова.

Также "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин поразмышлял на своей странице в социальной сети Facebook о необходимости взыскать с Российской Федерации счета за "века оккупации".

Фото: unmultimedia. org

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