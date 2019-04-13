Власти Афганистана осудили анонсированное талибами "весеннее наступление"

Действующее правительство Афганистана осудило объявленное исламским движением "Талибан" "весеннее наступление".
Об этом, ссылаясь на заявление официального Кабула, сообщает афганский круглосуточный новостной телеканал Tolo News.
Так, сообщают авторы материала, вчера, 12 апреля, участники исламского движения "Талибан" объявили о начале так называемого "весеннего наступления". Целью своих военных действий талибы назвали "очищение" современного Афганистана. Согласно их заявлению, исламисты собираются уничтожить коррупцию и оккупацию в стране.
Официальный Кабул же, транслирует заявление властей Tolo News, намерен защищать каждый уголок страны. Однако, заявляют представители правительства Афганистана, они в очередной раз приглашают руководство "Талибана" провести мирные переговоры.
Отметим, что Соединенные Штаты Америки за последние несколько месяцев провели целый ряд переговоров с талибами, по итогам которых стороны пришли к предварительным договоренностям о путях урегулирования многолетнего конфликта в Афганистане.
Напомним, что США и их союзники проводят операцию против талибов на территории Афганистана с 2001-го года. Эта военная кампания на сегодняшний день является самой продолжительной в истории Соединенных Штатов Америки.
Отметим, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году.
Верховный Суд Российской Федерации также признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о главной ошибке Советского Союза во времена войны в Афганистане.
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