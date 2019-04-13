Власти Афганистана осудили анонсированное талибами "весеннее наступление"

Действующее правительство Афганистана осудило объявленное исламским движением "Талибан" "весеннее наступление".



15 февраля 2019 года исполнится 30 лет с момента...

Об этом, ссылаясь на заявление официального Кабула, сообщает афганский круглосуточный новостной телеканал Tolo News.

Так, сообщают авторы материала, вчера, 12 апреля, участники исламского движения "Талибан" объявили о начале так называемого "весеннего наступления". Целью своих военных действий талибы назвали "очищение" современного Афганистана. Согласно их заявлению, исламисты собираются уничтожить коррупцию и оккупацию в стране.

Официальный Кабул же, транслирует заявление властей Tolo News, намерен защищать каждый уголок страны. Однако, заявляют представители правительства Афганистана, они в очередной раз приглашают руководство "Талибана" провести мирные переговоры.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки за последние несколько месяцев провели целый ряд переговоров с талибами, по итогам которых стороны пришли к предварительным договоренностям о путях урегулирования многолетнего конфликта в Афганистане.

Напомним, что США и их союзники проводят операцию против талибов на территории Афганистана с 2001-го года. Эта военная кампания на сегодняшний день является самой продолжительной в истории Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году.

Верховный Суд Российской Федерации также признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о главной ошибке Советского Союза во времена войны в Афганистане.

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