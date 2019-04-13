Британские СМИ: Чернобыль стал территорий для молодежных вечеринок

Туристы приезжают в Чернобыль не только для поиска острых ощущений. В последнее время там становятся все более и более популярными самые настоящие вечеринки.



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Об этом сообщает британское издание The Sun.

Так, пишут средства массовой информации Великобритании, в чернобыльской зоне отчуждения на постоянной основе устраиваются мальчишники, вечеринки и различные молодежные шоу.

Например, указывают авторы материала, в декабре минувшего года там состоялось самое настоящее арт-шоу. Гости мероприятия облачились в белые комбинезоны и противогазы, а вокруг горели неоновые огни.

Также, пишут СМИ Британии, на празднике подавалось "радиационное" мороженое.

Чернобыль, сообщает британское издание The Sun, стал популярным местом для проведения мальчишников. Наибольшей популярностью при их проведении пользуются пейнтбол и зорбинг.

Организаторы шоу заявляют, что идея проведения мероприятий подобного толка заключается в попытке изменить отношение к зоне отчуждения и наполнить ее новым смыслом.

Но вот родственники и близкие погибших, а также тех несчастных, что получили серьезную дозу радиации из-за событий 1986-го года, не разделяют уверенность организаторов в необходимости мероприятий. По их мнению, пишут авторы материала, это аморально и оскорбляет память погибших.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный британский сайт для путешественников открыл туристические туры на Донбасс. За 300 фунтов стерлингов — или 25 500 рублей — смельчакам покажут разрушенные дома, бомбоубежища, бойцов Вооруженных сил Украины и даже разрешат пообщаться с местными жителями.

Фото: Чернобыльская АЭС.

Источник: flickr.com.

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