Помпео обвинил Россию в "неправомерном вмешательстве" в дела Венесуэлы

Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что Российская Федерация сохраняет свое присутствие в Венесуэле неправомерно и вопреки воле ее народа.



В США признали, что ведут подготовку к войне с Россией / Новости от 16.10.2018 20:10

Об этом в интервью журналистам пуэрториканского телеканала Mega TV заявил госсекретарь США Майк Помпео. По словам специалиста, Россия "вмешалась" во внутренние дела Венесуэлы.

Так, подчеркнул Майк Помпео, Российская Федерация якобы находится на территории современной Венесуэлы как "враждебное государство". У Москвы, заявляет Помпео, нет разрешений на подобные действия ни от правительства латиноамериканской страны, ни от местного населения.

Примечательно, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки в своем интервью называл законного действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро "бывшим лидером" страны. Также Майк Помпео заявил, будто Хуан Гуайдо, самостоятельно объявивший себя новым главой государства, является "избранным руководителем" Венесуэлы.

По словам Помпео, американское правительство по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. Николасу Мадуро, указал госсекретарь США, "пора уйти". И Соединенные Штаты Америки, по словам Майка Помпео, будут рассматривать "все возможности", чтобы добиться этого.

Напомним, что несколько месяцев назад США, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили президента Венесуэлы Николаса Мадуро тираном, а его власть в стране незаконной.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо тут же объявил себя исполняющим обязанности главы латиноамериканского государства. Вашингтон поддержал его кандидатуру. Венесуэлу захлестнула волна народных волнений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Венесуэлу прибыли военнослужащие Российской Федерации. Как сообщает дипломатический источник в Каракасе, столице латиноамериканской страны, российские военные будут участвовать в "двусторонних консультациях".

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что создаст на территории страны десятки тысяч отрядов народного ополчения. Солдаты, уверен глава государства, не допустят вторжения армии Соединенных Штатов Америки.

Фото: Майк Помпео.

Источник: flickr.com.

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