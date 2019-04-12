МИД Литвы передал РФ ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства Российской Федерации в Вильнюсе ноту протеста.



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В литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в адрес дипломатов Литвы в Москве и их семей поступили угрозы.

Так, указали представители Министерства иностранных дел прибалтийской республики, 31 марта текущего года литовские дипломаты в Москве якобы получили письма с угрозами. В этих письмах, указывает официальный Вильнюс, специалистов призвали покинуть Россию в течение месяца.

Письма с угрозами, считает МИД Литвы, вызваны вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января".

Также в Министерстве иностранных дел Литвы отметили, что письма с угрозами их дипломатам поступили якобы от имени организации "Ветераны России", членами которой являются ветераны спецслужб.

В Вильнюсе заявляют, что обращались в правительство Российской Федерации с просьбой провести расследование, но Москва никак не отреагировала на официальный запрос Литвы.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о так называемом "деле 13 января". Напомним, что Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991-го года в Вильнюсе бывшего главу Министерства обороны Советского Союза Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Их заочно обвинили в преступлениях против человечности и военных правонарушениях.

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