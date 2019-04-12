Основатель корпорации Alibaba назвал "благословением" возможность сверхурочной работы

Основатель корпорации Alibaba и один из самых богатых людей Китая Джек Ма назвал "благословением" возможность сверхурочной работы, которая распространена в его компании.
"Я уверен, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера - это благословение. В нашем мире все мечтают о хорошей жизни и уважении окружающих. Но как вы добьетесь желаемого успеха, если не станете вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные люди?", - написал бизнесмен на корпоративной странице Alibaba в социальной сети Wechat.
По его словам, он никогда не откажется от своей старой привычки проводить большую часть суток на своем рабочем месте.
Напомним, статистическое управление Китая заявило о том, что средняя продолжительность рабочего дня жителя Пекина за последние десять лет возросла на один час. Эксперты связывают это с повышением конкуренции на рынке труда.
Компания Alibaba, которую Джек Ма открыл в 1999 году, в настоящее время является одной из самых крупных корпораций в мире в сфере электронной коммерции и цифровых платежей. На минувший год состояние китайского бизнесмена оценивалось в 30 миллиардов долларов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению американских ученых, ночная работа крайне опасна для человека, поскольку недостаток сна может привести к развитию недоброкачественных опухолей.
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