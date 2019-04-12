Британская полиция начала использовать детекторы мобильных телефонов за рулем

Полиция Великобритании начала использовать детекторы мобильных телефонов за рулем, которые отслеживают нарушителей и включают специальный предупредительный знак.
Система разработана компанией Westcotec и состоит из нескольких датчиков, определяющих активность 2G, 3G, 4G и Bluetooth-сигналов. При обнаружении активного сигнала система включает светодиодный предупреждающий знак, расположенный на небольшом расстоянии вдоль трассы. Знак изображает перечеркнутый в красном круге телефон, пишет TJournal.
Как отмечают в компании, система используется полицией исключительно в образовательных и профилактических целях, с законом она никак не связана, поскольку датчики не различают использование телефонов водителями или пассажирами. Система будет срабатывать в любом случае, как только поймает сигнал.
В настоящее время, согласно британским законам, использование мобильных телефонов за рулем грозит штрафом до 200 фунтов. В полиции отмечают, что разговоры по мобильному за рулем увеличивают риск ДТП в четыре раза, а шансы смертельной аварии вдвое по сравнению с вождением в пьяном виде.
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