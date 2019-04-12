На выборах в Индонезии появился кандидат с именем Михаил Горбачев

32-летний эколог Михаил Горбачев Дом баллотируется в депутаты парламента Индонезии. Выборы назначены на 17 апреля. Кандидат признает, что заняться политикой его побудило в том числе и необычное имя.
Будущий политик родился в 1986 году, когда имя советского руководителя гремело на весь мир, благодаря объявленным им реформам. Его родители готовились к появлению девочки, поэтому не придумали имя для сына заранее. Первую неделю своей жизни мальчик оставался без имени, пока отец не прочитал статью о Горбачеве в газете.
"Папа решил, что это интересное имя, ведь он был влиятельным лидером в Советском союзе", — рассказал Михаил Горбачев Дом в интервью агентству AFP.
Индонезийский Горбачев долго занимался исследованиями в природоохранной сфере, и понял, что его идеи по защите природы могут быть реализованы лишь политическими мерами.
"Сегодня имя, пожалуй, работает в мою пользу… Люди никогда не забудут такое имя", — признается кандидат.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в выборах в Европарламент участвует правнук Бенито Муссолини, которого зовут Гай Юлий Цезарь.
Источник фото: Страница Михаила Горбачева Дона в facebook
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