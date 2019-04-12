Спикер Рады назвал Зеленского "модернизированной версией" Януковича

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский является не новым лицом в политике, а лишь "модернизированной версией" экс-главы государства Виктора Януковича.
"Некоторые нам пытаются продемонстрировать какую-то технологию нового поколения, но я читаю программу - и вижу то же самое, что видел пять лет назад. Я вижу то, что слышал от Партии регионов и Януковича. Нет ничего нового. Это все старое и то, что мы слышали раньше. Это модернизированная версия Януковича, которую нам пытаются подать", - поделился своим мнением политик в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности.
Он отметил, что призывы Зеленского обсудить на всеукраинском референдуме курс Украины на вступление в НАТО, а также вынести вопрос украинского языка "за скобки", до разрешения конфликта в Донбассе, не несут в себе ничего нового, поскольку это же говорил и бывший президент Украины Янукович.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что команда Владимира Зеленского обвинила штаб действующего президента страны Петра Порошенко в публикации видео, на котором показана смерть Зеленского.
В небольшом десятисекундном ролике Зеленский идет в толпе людей, однако затем его неожиданно сбивает грузовик, после чего на экране появляется кокаиновая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".
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