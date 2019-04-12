Студентам из Туркмении в Белоруссии запретили посещать мечети и отпускать бороды

Студентам из Туркмении, получающим образование в Белоруссии, запретили носить джинсовые брюки, а также отпускать бороды и посещать мечети.



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Об этом на встрече со студентами заявил посол Туркмении в Минске. Его слова передают туркменские средства массовой информации.

Так, пишут СМИ Туркмении, посол якобы потребовал, чтобы учащиеся "меньше шлялись" по клубам и ресторанам. Девушкам, указывают средства массовой информации, посол передал запрет на ношение джинсовой одежды. Молодым людям же запрещено отпускать бороды, ведь с ними они становятся "похожи на террористов".

Нельзя туркменским студентам в Белоруссии и посещать мечети. Так пишут СМИ, посол заявил, что за мечетями "пристально следят сотрудники КГБ".

Примечательно, что о доверительной беседе с дипломатом СМИ Туркмении рассказали сами студенты. По их словам, такие встречи дело обыденное. Так, туркменские послы просят молодежь шпионить друг за другом — собирать сведения о том, чем интересуются их друзья, увлечены ли политикой, в каких группах в социальных сетях состоят.

Особое же внимание, что неудивительно, послы обязывают уделять тем студентам, которые негативно отзываются о "политике уважаемого президента Туркменистана". В качестве поощрения за доносы, сообщают средства массовой информации, студенты будут получать по $ 100, а также почетные грамоты от Министерства образования Туркмении.

Напомним, что действующим президентом Туркменистана является Гурбангулы Бердымухамедов. Он занимает пост главы постсоветской республики с 2007 года. Не секрет, что в современной Туркмении существует культ личности Бердымухамедова. Так, отметим, президент носит неофициальные титулы "Лидер нации", "Покровитель" и многие другие не менее пышные эпитеты.

Изображения и портреты Гурбангулы Бердымухамедова размещены на тысячах плакатов и транспарантов, фотографий в помещениях учреждений, кабин автомашин, в начале почти всех передач национального телевидения и первых полос газет. На всех мероприятиях также обязательна установка большого экрана с воспроизведением портрета Гурбангулы Бердымухамедова на фоне флага Туркмении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ашхабаде, столице Туркмении, полиция провела проверки водителей. У автолюбительниц, сообщают местные средства массовой информации, стражи правопорядка отбирали права.

Также "Правда.Ру" писала о том, что жители Ашхабада устроили массовую акцию протеста. Причиной самого настоящего бунта стали растущие цены на продукты и проводимый курс политики государства. Но правоохранительные органы успешно, быстро и жестко подавили народные волнения.

Фото: flickr.com.

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