В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа

В Эквадоре при попытке покинуть страну задержали близкого соратника журналиста Джулиана Ассанжа, об этом сообщает издание Daily Express.



Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне — видео / Новости от 11.04.2019 13:07

По данным журналистов, мужчина является уроженцем Швеции и не говорит по-испански. Задержанный занимался разработкой ПО для WikiLeaks.

Как пояснила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо, задержание близкого к Ассанжу человека было связано с тем, что, по некой информации, он работал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо и, вероятно, преследовал цель дестабилизировать правительство страны.

Ромо добавила, что в настоящее время ведется наблюдение за двумя предполагаемыми русскими хакерами, связанными с Ассанжем. "В отношении двух иностранцев, имеющих российское гражданство, не могу дать больше информации. Они до сих пор находятся в стране", - пояснила она.

Напомним, что британская полиция в четверг, 11 апреля, арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года проживал в посольстве Эквадора в Лондоне. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд.

Судебное заседание по вопросу экстрадиции журналиста назначено и, как ожидается, оно пройдет 2 мая.

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