Сотрудники посольства Эквадора прояснили судьбу кота Ассанжа

Кота журналиста Джулиана Ассанжа, проживавшего вместе со своим хозяином в посольстве Эквадора в Лондоне, уже давно нет в здании дипломатического представительства. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова представителя посольства.

"Его нет здесь с сентября минувшего года, думаю. Его давно забрали адвокаты господина Ассанжа. Мы не зоомагазин, так что мы не держим здесь животных", - сказали в посольстве Эквадора.

Напомним, что основатель WikiLeaks завел кота в мае 2016 года. С тех пор питомец пользовался большой популярность в социальных сетях, у него появилась даже собственная страница в Twitter.

В октябре минувшего года в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники посольства составили специальный регламент поведения для Ассанжа, в котором, в частности, говорилось о обязанности журналиста самостоятельно кормить своего кота и убирать за ним. В противном случае дипломаты обещали отдать животное в приют.

Позднее Ассанж принял решение отказаться от питомца. Он попросил своих адвокатов передать кота своей семье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские полицейские арестовали Джулиана Ассанжа. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд. Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года.

Читайте также: В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

Сноуден заявил о "темных временах для прессы"