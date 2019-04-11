"Радио Свобода" перепутало фотографии Лукашенко и Порошенко

На странице радиостанции "Радио Свобода" в Twitter в качестве тизера к статье, посвященной "влиянию политики России на постсоветский мир", была опубликована цитата политолога Андрея Оскара о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, однако на фотографии оказался изображен предвыборный плакат Петра Порошенко.

Эфир радиостанции был посвящен оценке событий на Украине и в Белоруссии, гостями выступили политологи Андрей Окара и Досым Сатпаев.

"Лукашенко ухитряется отбиваться от тех очень серьезных объятий Кремля, которые постоянно к нему тянутся, как в сказке или фильме ужасов. Он вынужден лавировать между Западом и Кремлем, он вынужден не потерять собственное лицо, собственную власть и при этом не поссориться с Кремлем", - сказал Оскара, цитата которого была выбрана в анонс эфира.

На ошибку журналистов, перепутавших Лукашенко и Порошенко, обратил внимание телеканал RT, который обвинил коллег в злопыхательстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Радио Свобода" удалило материал "Они действовали шантажом", посвященный деятельности компании "Конкорд" на рынке дошкольного и школьного питания в Москве. Издание заявило, что такое решение было принято в связи с невозможность публичного подтверждения изложенной в статье информации.

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Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной