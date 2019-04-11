The New York Times: вспышка кори в Нью-Йорке связана с Украиной

Вспышка кори в Нью-Йорке связана с ортодоксальными евреями, посетившими украинский город Умань, где традиционно отмечается еврейский Новый год. К такому выводу пришли журналисты американской газеты The New York Times.
Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
Напомним, что накануне власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение в отдельных районах города из-за вспышки кори. С начала 2019 года в США было зафиксировано более 460 случаев заболевания, треть из которых приходилась именно на Нью-Йорк. Мэр города потребовал провести обязательную вакцинацию жителей мегаполиса. Отказ от нее грозил штрафом до одной тысячи долларов.
Крупные вспышки кори были также отмечены и на Украине. По данным украинского министерства здравоохранения, только с начала апреля количество заболевших возросло на 2,2 тысячи человек, а общее количество заразившихся составляет 37 тысяч.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по сведениям британских исследователей из университета Лестера, зомби-эпидемии потребуется всего 20 дней, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить популяцию людей до такого уровня, при котором она вымрет сама по себе.
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