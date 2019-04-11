Штаб Порошенко: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Артур Герасимов сообщил об отказе Владимира Зеленского принимать участие в дебатах с действующим президентом на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.

"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет принимать участия в этих дебатах и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке они прячут", — заявил Артур Герасимов.

С инициативой провести дебаты на крупнейшей спортивной арене страны, выступил сам Зеленский. Однако, пока кандидаты не договорились о дате мероприятия. В штабе Петра Порошенко предлагают устроить его 14 апреля, в штабе Владимира Зеленского — 19 апреля.

Штаб Петра Порошенко заявил о готовности к дебатам и 14, и 19 числа, а администрация стадиона "Олимпийский" подтвердила получила заявки на проведение мероприятия на обе даты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Петр Порошенко опроверг слухи о своем алкоголизме и назвал себя русскоязычным.

Источник фото: кадр из сериала Владимира Зеленского "Слуга народа".

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