Штаб Порошенко: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Артур Герасимов сообщил об отказе Владимира Зеленского принимать участие в дебатах с действующим президентом на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.
"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет принимать участия в этих дебатах и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке они прячут", — заявил Артур Герасимов.
С инициативой провести дебаты на крупнейшей спортивной арене страны, выступил сам Зеленский. Однако, пока кандидаты не договорились о дате мероприятия. В штабе Петра Порошенко предлагают устроить его 14 апреля, в штабе Владимира Зеленского — 19 апреля.
Штаб Петра Порошенко заявил о готовности к дебатам и 14, и 19 числа, а администрация стадиона "Олимпийский" подтвердила получила заявки на проведение мероприятия на обе даты.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Петр Порошенко опроверг слухи о своем алкоголизме и назвал себя русскоязычным.
Источник фото: кадр из сериала Владимира Зеленского "Слуга народа".
Читайте также
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где фура сбивает Зеленского
Порошенко признал свой предвыборный плакат с Путиным неудачным
Российская власть — враг для Зеленского
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.