Минобороны: в сирийском лагере для беженцев погибло 235 детей

В сирийском лагере для беженцев аль-Холь, расположенном на территории, контролируемой союзниками США, ежедневно умирают от 10 до 20 человек, в том числе — дети. Об этом рассказал журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

О гуманитарной катастрофе в лагере аль-Холь российские военные узнали от женщины, которой удалось покинуть лагерь.

"За последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235", — говорится в официальном сообщении на сайте Министерства обороны России.

Российское военное ведомство призвало международные организации оказать незамедлительную помощь находящимся в лагере людям, чтобы облегчить их страдания.

По словам Виктора Купчишина, за последние сутки представители Центра по примирению враждующих сторон раздали нуждающимся сирийцам 1000 продовольственных наборов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал предоставить гражданство сирийским беженцам, проживающим на территории его страны.

Источник фото: pxhere.com

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