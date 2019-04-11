Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая.

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова предложила своей российской коллеге Ольге Скабеевой провести публичные дебаты. На размышления она дала Скабеевой сутки.
Янина Соколова ведет собственное популярное шоу на youtube, посвященное "борьбе с российской пропагандой". Слоган ее программы — "вата должна гореть ярко".
Идея подискутировать с Ольгой Скабеевой возникла у Соколовой после того, как та вызвалась модерировать дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
"Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты "Соколова — Скабеева". Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не ссыкуха", — сказала Янина Соколова в своем видеообращении к коллеге.
Ольга Скабеева известна своими постоянными попытками задать неудобные вопросы представителям украинских властей. Так, в феврале 2015 года в Минске она попыталась расспросить Петра Порошенко о результатах саммита "нормандской четверки" в Минске. Как сообщала "Правда.Ру", охранник Порошенко схватил ее за голову и заткнул журналистке рот плечом.
Источник фото: wikimedia. org
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