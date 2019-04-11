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Источник Правда.Ру

В Швейцарии планируют отказаться от стратегических запасов кофе

Мир » Европа

Федеральное управление по национальному экономическому снабжению Швейцарии выступило с инициативой отказаться от стратегических резервов кофе, поскольку "кофе не является жизненно необходимым" в соответствии с теми критериями, по которым формируются резервы. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства. 

В Швейцарии планируют отказаться от стратегических запасов кофе. 402797.jpeg

Как подчеркивают в управлении, риск возникновения возможных проблем с поставками кофе в страну крайне низок. Этот продукт выращивается на трех континентах, собирать урожай возможно круглый год. 

Власти Швейцарии примут окончательное решение по вопросу исключения кофе из списка стратегических резервов в ноябре текущего года.

Напомним, что система резервов на случай экстренных ситуаций была создана в Швейцарии после Первой мировой войны. В настоящее время запасы кофе хранят 15 швейцарских компаний. Объем этих запасов оценивается в 15 тысяч тонн. Правительство страны ежегодно выплачивает компаниям, формирующим кофейные резервы, более 2,7 миллионов долларов. Текущие обязательства истекают в 2022 году. 

По информации швейцарского поставщика Reservesuisse, 12 из 15 компаний выступают за сохранения стратегических запасов кофе. По их мнению, это позволяет укрепить систему поставок. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно новейшему исследованию китайских ученых, кофе может поспособствовать женщине забеременеть.

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Темы кофе Швейцария стратегический запас
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