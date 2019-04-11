США используют Украину как "Троянского коня" против Москвы

Разрабатываемая США стратегия "Троянского коня" в отношении России предусматривает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), в один из которых войдут украинские военные. Такое мнение в статье для "Военно-промышленного курьера" высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По его мнению, американская военная стратегия заключается во внезапной и скрытой агрессии против другой страны без объявления войны. "При этом ключевая группировка из общего состава агрессора заблаговременно развернута на территории страны-жертвы", - отмечает эксперт. Военные действия будут носить гибридный характер, поскольку главная идея заключается в "использовании внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии", уточняется в статье.
Осуществление первого этапа "Троянского коня" начнется с социального взрыва и массовых выступлений населения с целью свержения действующей власти, полагает эксперт. Второй этап реализации стратегии заключается в возможном использовании иностранных вооруженных формирований. На заключительном этапе в войну вступает боевая авиация и ВМС США и их союзников.
Как отмечает Сивков, осуществление второго этапа стратегии против России может быть связано с использованием двух группировок. В одну из них войдут бойцы сил специальных операций ВСУ. Украинские военные будут действовать "на западном стратегическом направлении на глубину до Москвы и далее". Вторая группировка будет сформирована из "представителей народов Кавказа, а также близких к ним этносов с Ближнего и Среднего Востока, из Турции" и развернута на территории республик Северного Кавказа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские военные ведут разработку новой стратегии "Троянского коня", предусматривающей скрытое военное вторжение вглубь территории потенциального противника.
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