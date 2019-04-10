США пригласили Китай в договор по СНВ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай присоединиться к договору о стратегических наступательных вооружениях. В США считают, что ядерная угроза со стороны Китая существенно увеличилась за последние годы, поэтому Поднебесная также должна взять на себя некоторые обязательства.

Майк Помпео

"Не буду утверждать, что нам удастся привлечь Китай к сотрудничеству по договору о СНВ, но мы приглашаем их присоединиться к нам. В случае отказа будет продолжать работу с русскими", — заявил Помпео.

Также Помпео рассказал о договоренностях России и США в рамках договора о СНВ. По его словам, страны находятся в начале обсуждения и уже задумываются о продлении договора, если будут выработаны общие решения. Помпео отметил, что по сравнению с ДРСМД, договор о СНВ "по большей части соблюдается".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала разбор ядерного договора по Ирану, который недавно покинули Соединенные Штаты Америки. Хотя еще недавно Белый дом называл эту сделку "исторической".

Фото: flickr. com

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