США пригласили Китай в договор по СНВ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай присоединиться к договору о стратегических наступательных вооружениях. В США считают, что ядерная угроза со стороны Китая существенно увеличилась за последние годы, поэтому Поднебесная также должна взять на себя некоторые обязательства.
"Не буду утверждать, что нам удастся привлечь Китай к сотрудничеству по договору о СНВ, но мы приглашаем их присоединиться к нам. В случае отказа будет продолжать работу с русскими", — заявил Помпео.
Также Помпео рассказал о договоренностях России и США в рамках договора о СНВ. По его словам, страны находятся в начале обсуждения и уже задумываются о продлении договора, если будут выработаны общие решения. Помпео отметил, что по сравнению с ДРСМД, договор о СНВ "по большей части соблюдается".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала разбор ядерного договора по Ирану, который недавно покинули Соединенные Штаты Америки. Хотя еще недавно Белый дом называл эту сделку "исторической".
Фото: flickr. com
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