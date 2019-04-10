В Верховной раде провалилось голосование по вопросу о "включении мозгов"

Информагентство "УНИАН" сообщило о проведении в Верховной Раде Украины голосования с предложением "включить мозги", которое не вызвало поддержки у депутатов.

Предложение "включить мозги" было вынесено на голосование вице-спикером украинского парламента Ириной Геращенко 10 апреля. Таким образом Геращенко хотела усмирить парламентариев, которые устроили словесную перепалку при рассмотрении законопроекта о статусе украинского языка как государственного.

Идея о таком голосовании принадлежит депутату ВР от фракции Оппозиционный блок Нестору Шуфричу. Примечательно то, что за "включение мозгов" проголосовали только 21 депутат.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Верховная Рада Украины позволила "разбирать" украинцев на органы. Парламентарии одобрили закон, согласно которому трансплантация органов будет производиться только при написанном при жизни согласии донора. После дачи письменного согласия человеку выдадут карту потенциального донора. Отмечается, что информация о нём будет внесена в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Фото: rada.gov.ua

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