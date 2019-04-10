Американского политика уличили в коррупции и заблокировали в онлайн-игре

Компания-разработчик игры EVE-Online CCP-Games сообщила о блокировке игровых аккаунтов американского политика Брайана Шёнемана из-за подозрений в коррупции.

Брайан Шёнеман

Сотрудники компании CCP-Games полагают, что Брайан Шёнеман, который известен в игре под именем Brisc Rubal мог использовать инсайдерскую информацию для незаконного обогащения в игре. Компания исключила политика из Совета звёздного менеджмента (организации, которая защищает интересы игроков EVE-Online). Также все учетные записи Брайана Шёнемана были заблокированы на неопределенный срок, а имущество игровых персонажей - конфисковано.

В ответ на обвинения Шёнеман заявил, что не признает себя виновным в обвинениях. Он собирается оспорить решение компании.

"Я не обычный игрок, я еще адвокат и общественный деятель Соединенных Штатов Америки. Поэтому я, в отличии от сотрудников компании CCP, руководствуюсь личной этикой в своих решениях. Более того, за долгую адвокатскую практику на меня не было ни одной жалобы", - рассказал о своей позиции Брайан Шёнеман на портале Reddit.

Брайан Шёнеман играет в EVE-Online с 2006 года. Он также является членом Республиканской партии США и был выдвинут в 2011 году делегатом от штата Вирджиния, однако проиграл демократу Дэвиду Булову.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список автомобилей из видеоигр, которые были построены в реальной жизни.

На фото: Брайан Шёнеман

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