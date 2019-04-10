ЦИК Израиля огласил первые результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала предварительные итоги парламентских выборов в стране.
Голосование, напомним, прошло в Израиле вчера, 9 апреля.
Так, согласно предоставленной информации, после обработки 64 % голосов в израильских правительственных выборах лидирует партия "Ликуд" действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Ликуд", отмечает ЦИК Израиля, набрал 27 % голосов и лидирует с отрывом в 1 %.
Ближайшим преследователем израильской политической партии "Ликуд" является блок партий "Кахоль-Лаван" под предводительством бывшего главы Генштаба Израиля Бени Ганца.
Примечательно, что оба политика — и Биньямин Нетаньяху, и Бени Ганц — объявили себя победителями парламентских выборов еще задолго до оглашения первых результатов голосования.
Отметим, что "Кахоль-Ливан" на сегодняшний день является в Израиле основным соперником альянса с правыми партиями, который намерен создать премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Если создать альянс ему все же удастся, то Нетаньяху сможет переизбраться на пост премьер-министра в пятый раз.
Таким образом 69-летний Биньямин Нетаньяху может стать политиком, возглавляющим правительство Израиля дольше всех.
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Фото: Биньямин Нетаньяху.
Источник: личная страница Биньямина Нетаньяху в Facebook.com.
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