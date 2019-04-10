ЦИК Израиля огласил первые результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала предварительные итоги парламентских выборов в стране.

Голосование, напомним, прошло в Израиле вчера, 9 апреля.

Так, согласно предоставленной информации, после обработки 64 % голосов в израильских правительственных выборах лидирует партия "Ликуд" действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Ликуд", отмечает ЦИК Израиля, набрал 27 % голосов и лидирует с отрывом в 1 %.

Ближайшим преследователем израильской политической партии "Ликуд" является блок партий "Кахоль-Лаван" под предводительством бывшего главы Генштаба Израиля Бени Ганца.

Примечательно, что оба политика — и Биньямин Нетаньяху, и Бени Ганц — объявили себя победителями парламентских выборов еще задолго до оглашения первых результатов голосования.

Отметим, что "Кахоль-Ливан" на сегодняшний день является в Израиле основным соперником альянса с правыми партиями, который намерен создать премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Если создать альянс ему все же удастся, то Нетаньяху сможет переизбраться на пост премьер-министра в пятый раз.

Таким образом 69-летний Биньямин Нетаньяху может стать политиком, возглавляющим правительство Израиля дольше всех.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что впервые за двадцать пять лет мэром Анкары — столицы Турции — станет оппозиционер.

Фото: Биньямин Нетаньяху.

Источник: личная страница Биньямина Нетаньяху в Facebook.com.

Читайте также:

Нетаньяху внезапно отменил визит в Москву.