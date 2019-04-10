Глава Госдепа США указал на различия между Крымом и Голанскими высотами

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что нельзя сравнивать ситуации с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и присоединением Крымского полуострова к Российской Федерации.

Напомним, что Голанские высота принадлежали Сирии с 1944-го года. В 1967-м году после Шестидневной войны Израиль оккупировал эту часть сирийских территорий. В 1981-ом году Израиль выпустил закон "О Голанских высотах", в котором утвердил свой суверенитет над ними. В этом же году Организация Объединенных Наций признала аннексию Голанских высот незаконной.

В марте года текущего действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил признать Голанские территории израильскими. Глава США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже подписали соответствующий документ.

Глава Госдепа США Майк Помпео считает, что ситуацию с Голанскими высотами нельзя сравнивать с присоединением Крымского полуострова к Российской Федерации. Так, заявил он, Израиль заявил о своих правах на Голанские высоты после того, как подвергся нападению. Шла война, указывает Майк Помпео.

Россия же, заявляет глава Госдепа США, захватила территорию у народа, который не представлял для нее в тот момент никакой угрозы.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014-м году. Тогда за присоединение к России высказалось подавляющее большинство местных жителей. Украина, Соединенные Штаты Америки и ряд государств Европы не признает итоги прошедшего голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки могут отказаться сотрудничать с теми странами, что используют технологии Huawei и других высокотехнологичных компаний Китайской народной республики. Об этом также заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Фото: flickr.com.

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