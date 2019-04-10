США могут перестать сотрудничать со странами, использующими технологии Китая

Соединенные Штаты Америки могут отказаться сотрудничать с теми странами, что используют технологии Huawei и других высокотехнологичных компаний Китайской народной республики.

Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Так, заявил Помпео, "проблемы" с китайскими технологиями Вашингтон будет решать либо через "совместную локализацию", либо через "отказ делиться американской информацией". По словам главы Госдепа США, "риск со стороны властей Китая слишком высок".

Соединенные Штаты Америки, указал Майк Помпео, могут отказаться от взаимодействия с некоторыми из своих важных стратегических партнеров.

Майк Помпео признал, что у современных США пока нет в наличии техники подавления "подобных угроз безопасности". В будущем, уверен глава Госдепа, проблема будете решена. Сегодня, однако, подтвердил Помпео, проблема "очень сложная с технической точки зрения".

Отметим, что ряд государств Европы уже объявили о своем решении не отказываться от оборудования китайской компании Huawei под давлением Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что США и руководство Североатлантического альянса неоднократно заявляли о высокой вероятности шпионажа Китая — одного из главных геополитических противников Запада — с помощью технологий компании Huawei.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки собираются защищать Тайвань от Китайской народной республики. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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