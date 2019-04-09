Гай Юлий Цезарь стал кандидатом на выборах в Европарламент.

Правая партия "Братья Италии" определила своего кандидата на предстоящих выборах в Европарламент. Им стал правнук диктатора Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь.
"Профессионал, военный, патриот", — так охарактеризовала кандидата, представляя его избирателям, лидер партии Джорджа Мелони.
Гай Юлий Цезарь родился в 1969 году в Аргентине, служил в вооруженных силах Италии, а затем работал представителем производящей оружие итальянской компании Finmeccanica на Ближнем Востоке.
Первый видеоролик кандидата был записан на фоне Дворца итальянской цивилизации, который считается одним из архитектурных символов времен правления Бенито Муссолини.
В текущем составе законодательного органа Евросоюза уже есть родственница фашистского лидера — его внучка Алессандра, она представляет там политический альянс Сильвио Берлускони.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о голодовке Алессандры Муссолини из-за отказа властей допустить ее политический блок к выборам. К акции присоединилась родная тетя Алессандры, всемирно известная киноактриса Софи Лорен.
Источник фото: Страничка Гая Муссолини в facebook
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