Нетаньяху пришел на пляж в Израиле и призвал отдыхающих идти на выборы

Действующий премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху появился во вторник, 9 апреля, на одном из пляжей города Нетания и обратился к отдыхающим с призывом проголосовать на парламентских выборах. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-службы партии "Ликуд".
"Выходите из воды и идите голосовать за "Ликуд", чтобы мы сократили разрыв с Лапидом и Ганцем (лидерами центристского блока - ред.)", - приводит издание слова Нетаньяху.
Политик предупредил отдыхающих, что, если они проигнорируют его призыв, то "Лапид станет премьером левого правительства". "Уходите с пляжа, выходите из дома, идите голосовать за "Ликуд", - призывал израильский премьер.
Напомним, что в Израиле проходят парламентские выборы в высший законодательный орган страны - Кнессет. По итогам выборов будет сформировано новое правительство Израиля и назначен премьер-министр. К двум часам дня явка составила 35%.
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