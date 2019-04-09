Нетаньяху пришел на пляж в Израиле и призвал отдыхающих идти на выборы

Действующий премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху появился во вторник, 9 апреля, на одном из пляжей города Нетания и обратился к отдыхающим с призывом проголосовать на парламентских выборах. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-службы партии "Ликуд".

"Выходите из воды и идите голосовать за "Ликуд", чтобы мы сократили разрыв с Лапидом и Ганцем (лидерами центристского блока - ред.)", - приводит издание слова Нетаньяху.

Политик предупредил отдыхающих, что, если они проигнорируют его призыв, то "Лапид станет премьером левого правительства". "Уходите с пляжа, выходите из дома, идите голосовать за "Ликуд", - призывал израильский премьер.

Напомним, что в Израиле проходят парламентские выборы в высший законодательный орган страны - Кнессет. По итогам выборов будет сформировано новое правительство Израиля и назначен премьер-министр. К двум часам дня явка составила 35%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания осуждает реализацию планов Израиля по дальнейшему заселению Западного берега реки Иордан. Согласно международному праву, такие поселения будут признаны незаконными и угрожающими мирному сосуществованию государств, уточнили в ведомстве.

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