Экс-президента Румынии будут судить за казнь Чаушеску

Прокуратура Румынии предъявила официальное обвинение первому президенту страны Иону Илиеску в преступлениях против человечности. Ему приписывают создание "атмосферы террора", которая привела к гибели 862 человек. В числе деяний, которые следствие считает преступными — казнь первого президента Румынии Николае Чаушеску и его жены Елены.

В 1989 году Ион Илиеску возглавил "Фронт национального спасения", который принял на себя функции временного правительства после свержения коммунистического руководства страны. В 1990 году — избран президентом, получив 85% голосов избирателей, и занимал эту должность до поражения на выборах в 1996 году. В 2000 году Илиеску удалось снова на 4 года стать главой государства.

В свое первое президентство Ион Илиеску неоднократно прибегал к силовым методам подавления оппозиции, в связи с чем в его отношении было возбуждено уголовное дело. В 2015 году по настоянию Европейского суда по правам человека оно было возобновлено.

В марте первому президенту исполнилось 89 лет, недавно он перенес операцию на сердце. Дата суда над ним пока не объявлена.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спустя 10 лет после казни Николае Чаушеску большинство граждан Румынии отмечали существенное ухудшение своей жизни после переворота.

Источник фото: wikimedia.org

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