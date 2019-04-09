Австралийские супермаркеты могут оштрафовать за затопление тележек

После того как в прибрежных водах возле города Порт Огасто извлекли 500 торговых тележек местные власти пригрозили сетевым супермаркетам крупным штрафом. "Залежи" торговых тележек обнаружили еще год назад и начали извлекать, однако никто не ожидал, что их окажется настолько много.
О свалке тележек под водой рассказал местный телеканал ABC. Из сюжета телеканала следует, что затопленные тележки представляют опасность для судоходства и отдыхающих. Существуют горы тележек, которые превышают шесть метров в высоту.
Глава городского совета Порт Огасты Мелисса Кречмер в интервью местной радиостанции рассказала, что городской совет оценил работы по извлечению торговых тележек почти в 30 тысяч долларов США. Эти расходы будут распределены между всеми супермаркетами в городе, поскольку это их имущество пришлось доставать со дна.
Городской совет даже думал оштрафовать супермаркеты за нанесение вреда экологической ситуации в регионе. Однако проблема оказалась несколько сложнее. Дело в том, что большую часть тележек скидывают в воду даже не работники супермаркетов, а посетители, которым лень вернуть тележку на место.
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