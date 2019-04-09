ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил о том, что европейская сторона выступает за скорейшее заключение нового 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Главным приоритетом для нас является достижение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину, как минимум на десять лет", - сказал Шефчович.

Он добавил, что Еврокомиссия надеется на проведение очередного раунда переговоров по данному вопросу до конца лета 2019 года. По его словам, президентские выборы на Украине должны оказать положительное влияние на разрешение вопроса по транзиту российского газа.

Представитель ЕК также рассказал о том, что в апреле текущего года окончательно завершилось создание европейского Энергетического союза. "Энергосоюз позволяет странам ЕС вместе отвечать на глобальные энергетические вызовы, обеспечивать энергобезопасность и обеспечивать модернизацию энергетики", - заключил Шефчович.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Россия и Украина при участии Еврокомиссии проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа и после текущего года. На последней встрече, прошедшей в январе, конкретных договоренностей достигнуть не удалось.

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