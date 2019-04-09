В Литве назвали президента Эстонии "смелой" за визит к Путину

Кандидат в президенты Литвы и действующий премьер Саулюс Сквернялис назвал Керсти Кальюлайд "смелой" за ее визит к Владимиру Путину. По мнению Сквернялиса, президент Эстонии направлялась в Москву, чтобы защитить интересы своего народа.
Секвернялис также подчеркнул, что оказавшись в положении Керсти Кальюлайд сделал бы для своего народа тоже самое.
"Я уважают позицию Эстонии, а также ту смелость, с которой Керсти Кальюлайд прибыла в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным", — заявил литовский премьер.
Еще один кандидат на пост главы Эстонии Ингрида Шимоните выразила другое мнение. Она считает, что балтийским странам уже пора прийти к общей позиции по России.
Ситуацию вокруг встречи президента Эстонии и Владимира Путина прокомментировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что несмотря на визит Керсти Кальюлайд в Москву, Россия не изменила свою позицию по Эстонии. Захарова пояснила, что Российская Федерация всегда выступала за взаимовыгодное партнерство и сотрудничество с Эстонией.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предстоящем визите президента Эстонии в Москву. Визит Кальюлайд в столицу России имеет статус рабочего, говорится на сайте президента. По словам советника президента по внешней политике Лаури Кууизинга, одна из задач — отметить людей, "которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики".
На фото: Саулюс Сквернялис
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