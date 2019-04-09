Вашингтон обеспокоило влияние России на Ближнем Востоке

Источник в администрации президента США рассказал об опасениях относительно роста влияния России на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон "не видит материальной выгоды" в сотрудничестве с Москвой в ближневосточном регионе.
"Мы очень обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке, и в частности увеличением влияния России в этом регионе. Посмотрите на Сирию, это типичный пример нашего взаимодействия, поэтому мы не получаем от этого никакой материальной выгоды", — сообщили в администрации президента США.
Эту информацию получили журналисты в ходе брифинга перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Египетский лидер сообщил, что сейчас проводит анализ ситуации и скором времени примет решение относительно поддержки инвестиций Соединенных Штатов Америки.
США отмечают, что не запрещают ни одной стране вести переговоры с Россией. В пример был поставлен Израиль, поскольку неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил рабочий визит в российскую столицу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу.
Читайте также:
Президент Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?