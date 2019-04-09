Вашингтон обеспокоило влияние России на Ближнем Востоке

Источник в администрации президента США рассказал об опасениях относительно роста влияния России на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон "не видит материальной выгоды" в сотрудничестве с Москвой в ближневосточном регионе.

"Мы очень обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке, и в частности увеличением влияния России в этом регионе. Посмотрите на Сирию, это типичный пример нашего взаимодействия, поэтому мы не получаем от этого никакой материальной выгоды", — сообщили в администрации президента США.

Эту информацию получили журналисты в ходе брифинга перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Египетский лидер сообщил, что сейчас проводит анализ ситуации и скором времени примет решение относительно поддержки инвестиций Соединенных Штатов Америки.

США отмечают, что не запрещают ни одной стране вести переговоры с Россией. В пример был поставлен Израиль, поскольку неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил рабочий визит в российскую столицу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу.

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