Порошенко опроверг слухи о своем алкоголизме, а также назвал себя русскоязычным

Перед вторым туром президентских выборов Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным и готов это подтвердить написанием диктанта. Так действующий президент Украины пообещал жителям востока страны, что не будет притеснять русский язык.
"Я сам русскоязычный человек, и все мое окружение знает, что мне удобнее говорить на русском языке", — заявил Порошенко. Он также посоветовал жителям Украины изучать родной язык, чтобы у них "было все хорошо".
Также Порошенко опроверг обвинения в алкоголизме. По его словам, он давно является непьющим человеком. А его жена — Марина Порошенко видела его пьяным всего один раз за 35 лет брака.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о попытке Петра Порошенко поднять свои рейтинги за счет молодежи. Недавно президент Украины обратился к молодым людям Украины с просьбой поддержать его на выборах главы государства.
На фото: Петр Порошенко
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