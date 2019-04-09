В Грузинских школах больше не будут проходить выпускные экзамены

Грузинские СМИ сообщили о том, что парламент Грузии одобрил внесение изменений в закон "Об общем образовании". Поправки предусматривают отмену выпускных экзаменов во всех школах страны.
Примечательно то, что законопроект уже выносился на голосование — 5 апреля, однако тогда не получил необходимой поддержки депутатов. Правительство вынесло законопроект на повторное голосования, поскольку парламентарии сослались на технические проблемы при первом голосовании.
Ранее грузинским школьникам приходилось сдавать выпускные экзамены в два этапа: в 11 и 12 классе. После внесения поправок, школьникам необходимо иметь оценки выше пяти баллов по 10-бальной системе, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об осуждении Бывшего министра обороны Грузии осудили за бесчеловечность. Суд признал экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалаю виновным в бесчеловечном обращении с заключенными во время тюремного бунта 2006 года и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В то время Ахалая был главой департамента по исполнению наказаний Грузии.
Читайте также:
Бывшего министра обороны Грузии осудили за бесчеловечность
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?