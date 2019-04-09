В Грузинских школах больше не будут проходить выпускные экзамены

Грузинские СМИ сообщили о том, что парламент Грузии одобрил внесение изменений в закон "Об общем образовании". Поправки предусматривают отмену выпускных экзаменов во всех школах страны.

Примечательно то, что законопроект уже выносился на голосование — 5 апреля, однако тогда не получил необходимой поддержки депутатов. Правительство вынесло законопроект на повторное голосования, поскольку парламентарии сослались на технические проблемы при первом голосовании.

Ранее грузинским школьникам приходилось сдавать выпускные экзамены в два этапа: в 11 и 12 классе. После внесения поправок, школьникам необходимо иметь оценки выше пяти баллов по 10-бальной системе, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об осуждении Бывшего министра обороны Грузии осудили за бесчеловечность. Суд признал экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалаю виновным в бесчеловечном обращении с заключенными во время тюремного бунта 2006 года и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В то время Ахалая был главой департамента по исполнению наказаний Грузии.

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