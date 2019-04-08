Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке.

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост. По мнению Степанова, издавая указ о его отставке, Петр Порошенко превысил свои полномочия.
"Очень странный документ, который не имеет ничего общего с законодательством Украины", — так Степанов охарактеризовал президентский указ на брифинге 8 апреля.
По словам Степанова, Петр Порошенко предложил ему написать заявление об отставке во время своего визита в Одессу в минувшую пятницу, но получил отказ.
Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", недовольство Порошенко вызвало массовое голосование жителей области за Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов.
Исполняющим обязанности губернатора Порошенко предложил стать первому заместителю главы администрации Сергею Паращенко, и тот согласился. Пока он не смог перебраться в губернаторский кабинет, потому что Степанов отказывается его освободить.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в правительстве Украины опасаются утраты Одесской области
Источник фото: Пресс-служба Одесской областной государственной администрации
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