Украинские СМИ: жена Порошенко родилась в Казахстане, а не на Украине

Супруга действующего президента Украины Петра Порошенко Марина на самом деле родилась не в Киеве, а на востоке Казахстана, в городе Семипалатинск.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Как пишет, например, новостной портал "Страна", об этом говорят данные из архива Министерства внутренних дел Украины.
Согласно общедоступной информации, напоминают СМИ Украины, жена главы Украины Марина Порошенко родилась в 1962 году в Киеве, столице страны. Однако, указывают средства массовой информации со ссылкой на анонимные источники в МВД Украины, супруга действующего президента страны на самом деле родилась в городе Семипалатинск.
Напомним, что этот город на востоке Казахстана во времена Советского Союза был ядерным полигоном и играл главенствующую роль в оборонной промышленности всего СССР. Именно здесь, отметим, был произведен первый в стране подземный ядерный взрыв.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь ошибся, рассказывая о месте рождения своего отца. Так, сообщает американская ежедневная деловая газета The Washington Post, родитель Трампа родился в США. Американский президент же, пишут авторы материала, зачем-то утверждает, что его отец родом из Германии.
Фото: president.gov.ua.
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