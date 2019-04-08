Спикер Верховной Рады Украины засветился на видео в плавках

Пользователи социальных сетей возмутились видеозаписью, на которой спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий разгуливал в плавках. Авторы видеозаписи утверждают, что обнаружили Парубия в пятизвездочном отеле в столице Катара.

Андрей Парубий

По предварительной информации Андрей Парубий прибыл в Доху на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза, открытие которой состоялось 6 апреля. Пользователей возмутило слишком вызывающее поведение спикера, поэтому некоторые предположили, что в скором времени Андрей Парубий оставит свой пост.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий учился демократии у Адольфа Гитлера. В эфире телеканала ICTV он специально объяснил, что рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер чуть ли ни отец вселенской демократии."Я сам огромный сторонник прямой демократии... Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", - заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

На фото: спикер ВР Андрей Парубий

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