ИГИЛ* опубликовало видео с захваченными российскими военными

Террористическая группировка ИГИЛ* распространила в сети интернет видео, на котором запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Отметим, что видеозапись была выложена новостным агентством Amaq, связанным с террористической организацией. На ролик обратила внимание организация SITE Intelligence, занимающаяся мониторингом всемирной паутины на предмет публикаций джихадистов.
На одном из кадров видеозаписи отчетливо видно, как рука лежащего в кузове автомобиля человека, который, как утверждается, является гражданином Российской Федерации, несколько меняет свое положение. По какой именно причине это произошло и был ли мужчина жив на тот момент, остается неизвестным.
Боевики террористической организации указали, что на видео помимо российских военных запечатлен раненый военнослужащий армии Сирийской республики. Из его разговора с террористами следует, что погибшими действительно являются солдаты армии РФ.
Также в ходе разговора террористов с сирийским военнослужащим становится ясно, что события происходят в пустыне в сирийской провинции Хомс.
Примечательно, что в Министерстве обороны Российской Федерации на данный момент не прокомментировали данную видеозапись.
Отметим, что в конце марта текущего года российское оборонное ведомство сообщило общественности о гибели трех российских солдат, попавших в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
В Минобороны РФ тогда отметили, что российские военнослужащие вступили в бой и пропали без вести. Лишь позже стало известно о их гибели.
В Министерстве обороны Российской Федерации также заявили, что боевики, причастные к нападению на российских военнослужащих, якобы были уничтожены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иранские средства массовой информации обвинили спецслужбы Соединенных Штатов Америки в организации побега главарей ИГИЛ* из тюрьмы в Афганистане.
ИГИЛ* или Исламское государство — запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.
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