Племянница Марин Ле Пен посетит Ялтинский экономический форум

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась от поездки в Крым на Ялтинский экономический форум. В мероприятии примет участие ее племянница Марион Мерешаль. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

29-летняя Мерешаль была депутатом французского парламента, по после поражения Марин Ле Пен на президентских выборах заявила о своем уходе из политики. Тем не менее, она продолжает активную общественную деятельность, выступая за укрепление отношений Франции и России.

Отказ от поездки на форум не означает, что Марин Ле Пен поменяла свою точку зрения в отношении России. Так, 7 апреля, выступая на радиостанции RTL, она вновь осудила антироссийские санкции.

"Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", — заявила Марин Ле Пен.

Ялтинский экономический форум — деловое мероприятие, проводимое каждую весну с 2015 года с целью привлечения российских и зарубежных инвестиций на полуостров. В этом году его открытие запланировано на 18 апреля. Французский политик, экс-министр Тьерри Мариани, ранее ежегодно принимавший участие в форуме, заявил, что "пока не знает", поедет ли он в Ялту в этот раз. При этом, как сообщала "Правда.Ру", он недавно посещал полуостров в связи с празднованием пятилетия вхождения Крыма в состав России.

Источник фото: wikimedia. org

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