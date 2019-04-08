Генсек Совета Европы ждет потрясений в случае выхода РФ из организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, могут потрясти современную Европу.

Об этом пишет международная финансовая деловая газета Financial Times.

Так, указал Турбьерн Ягланд, современную Европу могут серьезно потрясти два события — выход Великобритании из Европейского союза и выход Российской Федерации из членов Совета Европы.

Если Россия все-таки покинет Совет Европы, указывает специалист, то может случиться серьезный политический коллапс. Дело в том, поясняет Турбьерн Ягланд, что Совет Европы на сегодняшний день остается единственным местом, где РФ связана с Западом. Наверняка, делится своими прогнозами Ягланд, мир увидит другую Россию в том случае, если Москва все же примет решение покинуть Совет Европы.

Если же выход Великобритании из Европейского союза случится примерно в одно время и с выходом России из Совета Европы, сетует Турбьерн Ягланд, то европейские государства ждет крайне и крайне тяжелый удар.

Напомним, что взаимоотношения Российской Федерации с Советом Европы значительно ухудшились сразу после того, как в 2014-м году Крымский полуостров отошел Российской Федерации. Так, напомним, на Западе действия России посчитали незаконными и захватническими.

Окончательно Россия может быть исключена из списка членов Совета Европы в июне текущего года. Именно в этом месяце исполнится ровно два года с того момента, как РФ перестала платить взносы в бюджет организации.

Таким образом, напомним, Российская Федерация отреагировала на приостановку своего права голоса руководством организации. Отметим, что взносы РФ в бюджет организации составляли порядка 7 % ее бюджета.

Примечательно, что Турбьерн Ягланд далеко не в первый раз заявляет о необходимости членства России в международной организации. Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что генеральный секретарь Совета Европы бьет тревогу по поводу выхода России из европейских конвенций.

Фото: www.coe.int.

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