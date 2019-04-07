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В Белом доме отказались предоставить демократам налоговые декларации Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Представители Демократический партии в Конгрессе США никогда не увидят налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает телеканал Fox News. 

В Белом доме отказались предоставить демократам налоговые декларации Трампа. 402534.jpeg

"Этот вопрос обсуждался еще до выборов. Избиратели знали, я подчеркиваю, что президент мог представить свои налоговые декларации. Они также знали, что этого он не сделал, но его все равно выбрали президентом", -  сказал Малвэни. 

Он добавил, что демократы "никогда не получат" налоговые декларации Дональда Трампа, о чем знают и сами. 

Напомним, председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил направил официальный запрос в Службу внутренних доходов с просьбой о предоставлении налоговых деклараций Дональда Трампа. По мнению политика, существует необходимость проверить, платит ли президент государства налоги. В свою очередь Трамп отказался предоставлять такую информацию и заверил, что все необходимые проверки регулирующих органов он успешно прошел. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возмутилась расширенным расследованием в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав его оскорбительным. Американского лидера подозревают в злоупотреблении властью и коррупции. 

Читайте также: Белый дом оскорбило расследование демократов против Трампа

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Темы США Трамп Белый дом демократы налоговая декларация
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