В Белом доме отказались предоставить демократам налоговые декларации Трампа

Представители Демократический партии в Конгрессе США никогда не увидят налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает телеканал Fox News.

"Этот вопрос обсуждался еще до выборов. Избиратели знали, я подчеркиваю, что президент мог представить свои налоговые декларации. Они также знали, что этого он не сделал, но его все равно выбрали президентом", - сказал Малвэни.

Он добавил, что демократы "никогда не получат" налоговые декларации Дональда Трампа, о чем знают и сами.

Напомним, председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил направил официальный запрос в Службу внутренних доходов с просьбой о предоставлении налоговых деклараций Дональда Трампа. По мнению политика, существует необходимость проверить, платит ли президент государства налоги. В свою очередь Трамп отказался предоставлять такую информацию и заверил, что все необходимые проверки регулирующих органов он успешно прошел.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возмутилась расширенным расследованием в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав его оскорбительным. Американского лидера подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.

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