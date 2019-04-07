Володин: США подорвали экономику Венесуэлы

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы разрушить экономику Венесуэлы. Такое мнение выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе своего выступления на 140-й ассамблее Межпарламентского союза в Катаре. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, введены торговые санкции, организуются кибератаки на энергетическую инфраструктуру страны", - сказал Володин.

Он добавил, что американское правительство демонстрирует агрессивную внешнюю политику, что ведет к разрушению международного права.

"Подмена международного права единоличными решениями, игнорирование интересов других стран и народов, а также реализация только "права сильного" - прямой пусть к конфликтам и войнам", - отметил председатель Госдумы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов. Один миллиард из которых был переведен на личные счета участников венесуэльской оппозиции для финансирования вооруженной операции против законной власти Венесуэлы, а также организации покушений на жизнь действующего президента страны Николаса Мадуро.

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