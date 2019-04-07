В МИД Пакистана предупредили о возможной атаке со стороны Индии

В ближайшее время Индия планирует совершить новый акт агрессии против Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на слова министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

По словам главы пакистанского внешнеполитического ведомства, новая атака со стороны Индии произойдет в период между 16 и 20 апреля.

"Согласно надежным разведывательным данным, которыми мы располагаем в настоящий момент, Индия может планировать новый инцидент, подобный тому, что произошел в округе индийского штата Джамму и Кашмир, чтобы усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против нас", - пояснил министр.

Он отметил, что решение поделиться разведывательной информацией о готовящейся атаке с населением страны и международным сообществом было принято после консультаций с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Пакистан информировал всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН о попытках Индии нарушить мир", - добавил глава МИДа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в министерстве иностранных дел Индии отказались от помощи Российской Федерации в урегулировании конфликта с Пакистаном.

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