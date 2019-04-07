Лавров: войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танф в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что американские военные "прекрасно сотрудничают" с боевиками в зоне Эт-Танф на границе Сирии и Иордании, помогая им восстанавливать силы для борьбы с правительственными войсками. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
"Американцы в одностороннем порядке объявили о создании некой зоны безопасности в районе Эт-Танф радиусом 55 километров. Непонятно, чем они обосновывают свое незаконное присутствие там, по сути дела, это оккупационное присутствие", - сказал Лавров.
Министр добавил, что внутри этой зоны действует множество незаконных вооруженных формирований. На территории американской зоны безопасности также располагается и лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
"Американцы говорят, что готовы обсуждать вопрос расформирования лагеря, но у меня ощущение такое, что они делают это неискренне, потому что в их понимании "Эр-Рукбан" - это еще один повод, чтобы и дальше сохранять свое незаконное присутствие на юге Сирии", - заключил глава российского МИДа.
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