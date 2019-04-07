Спикер парламента Словакии выступил против размещения войск США в стране

Представитель парламента Словакии и глава Словацкой национальной партии Андрей Данко категорически отверг возможность включения в готовящийся договор о сотрудничестве с США положений, предполагающих размещение на территории страны американских военных. Об этом сообщает "Словацкое радио".
"Мы будет настаивать на том, чтобы в новом договоре с США не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских вооруженных сил", - сказал он.
Политик подчеркнул, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах, также выступает против размещения на территории страны американских частей, поскольку присутствие иностранного военного контингента создает угрозу национальной безопасности.
Напомним, что Словакия является членом НАТО, однако власти страны отвергают вариант укрепления государства, предполагающий создание иностранных военных баз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша готова взять на себя финансовые обязательства по содержанию на территории страны американской военной базы. Варшава первой предложила разместить на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя материальные расходы.
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Польша готова потратить $2 млрд на американскую базу
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